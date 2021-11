காலபைரவாஷ்டமி - நோய்கள் நீங்க எந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த கிழமையில் பைரவரை வணங்கலாம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனி தோஷம் நீங்க கால பைரவரை வணங்க வேண்டும். அஷ்ட சனி, கண்டச்சனி, ஏழரை சனி என சனிபகவானால் ஏற்படும் சங்கடங்கள் நீங்க கால பைரவரை வணங்குவது நன்மையை ஏற்படும். நவ கிரகங்களும் 12 ராசிகளும் பைரவருக்குள் அடக்கம் என்பதால் 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் காலபைரவரை எப்படி வணங்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

நவம்பர் 27ஆம் தேதி காலபைரவாஷ்டமி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அஷ்டமி திதியில் மட்டும்தான் காலபைரவரை வணங்க வேண்டும் என்பதில்லை பிரதி தமிழ் மாதம் எல்லாத் தேதியிலும் ஆயில்யம், சுவாதி, மிருகசீரிஷம் நட்சத்திர தினங்களிலும் பைரவரை வழிபட்டால் உத்தியோகத்தில் மதிப்பும், பதவி உயர்வும் கிட்டும். வியாபாரம் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

சனி பகவானுக்கு குரு பைரவர். ஆகவே சனிக்கிழமை அன்று இவரை பிரத்யேகமாக வழிபடுவதால் அஷ்டமச்சனி, ஏழரைச்சனி, அர்த்தாஷ்டமச் சனி விலகி நல்லவை நடக்கும். கால பைரவர் உடலில் பூமியைத் தாங்கும் எட்டு நாகங்களும் மாலையாக இருந்து அலங்கரிப்பதால் இவரை வழிபட்டால் சர்ப்ப தோஷங்களும் நீங்கும்.

English summary

Sani dhosham You have to worship the term pyayer. 12 zodiac signs are buried within Bairvar, we can see how those born in the 12 zodiacs should worship Kalabhairavar