சென்னை: கொரோனா கொடிய வைரஸ் பலரது வேலையை பறித்தது. வெளிநாட்டில் இருந்து சொந்த நாடு திரும்பியவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வீட்டோடு அடைந்து வேலை செய்பவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். 2022 ஆம் ஆண்டு முடிந்து 2023ஆம் ஆண்டு பிறக்கப்போகிறது. படிக்கவும், வேலைக்காவும் வெளிநாடு செல்ல பலர் விரும்புவார்கள். இந்த புத்தாண்டில் சனிப்பெயர்ச்சி, குரு பெயர்ச்சி, ராகு கேது பெயர்ச்சி ஆகியவை வெளிநாட்டு கல்வி, வேலை வாய்ப்பை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சொந்த ஊரை விட்டு கடல் கடந்து வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்று பலருக்கும் விருப்பம் இருக்கும். கிரகங்களின் சஞ்சாரம், தசாபுத்தியின் அடிப்படையிலேயே மேற்படிப்பு யோகமும், வெளிநாடு செல்லும் யோகமும் கிடைக்கும். வெளிநாடு செல்லும் யோகத்தினை தீா்மானிக்கும் கிரகங்கள் சந்திரன்,குரு, ராகு, செவ்வாய் இவா்கள் 9 மற்றும் 12 வீடுகளுடன் சோ்ந்திருந்தாலும் தொடா்பு பெற்றிருந்தாலும் வெளிநாடு யோகம் வரும். சந்திரன், சுக்கிரன் நீர் கோள்கள். கடல்கடந்த வெளிநாட்டு பயணத்திற்கு அவர்கள் இருவரும் காரணமாகின்றனர். ராகு, சனி காற்றுக்கோள்கள். எனவே இவையும் வெளிநாட்டு பயணத்திற்குக் காரணமாக கோள்கள். இவைகள் மட்டுமின்றி 9ஆம் அதிபதி, 12ஆம் அதிபதிகளின் நிலைமையை பொருத்தும் வெளிநாடு பயணம் அமைகிறது.

2023ஆம் ஆண்டில் கால புருஷ தத்துவப்படி சனி லாப ஸ்தானமான 11ஆம் வீட்டில் கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார்.அமர்ந்துள்ளார். தற்போது மிதுன ராசியில் பயணம் செய்யும் குரு பகவான் முதல் ராசியான மேஷ ராசிக்கு மே மாதம் இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். ராகு கேது இடப்பெயர்ச்சி அக்டோபர் மாதம் நிகழப்போகிறது. மேஷ ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு ராகுவும், துலாம் ராசியில் இருந்து கன்னி ராசிக்கு கேதுவும் இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றனர். இந்த கிரக மாற்றம் எந்தெந்த ராசிக்கு வெளிநாடு செல்லும் யோகத்தை அளிக்கப் போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

2023 புத்தாண்டு ராசி பலன்..விமானம் ஏறி வெளிநாடு போகும் யோகம் யாருக்கு கிடைக்கும்?

2023 New year Rasi Palan: Puthandu rasi palan foreign job and education astrology 2023: According to astrology, these 6 zodiac signs will have an awesome carrier life in 2023. Foreign Job Horoscope Predictions for 12 Zodiac signs Thulam,Viruchigam,Dhanusu, makaram,Kumbam and Meenam.