ஐப்பசி: துலா மாதம் பிறப்பு... ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதருக்கு காவிரி நீரால் திருமஞ்சனம்

திருச்சி: துலா மாதம் பிறப்பையொட்டி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரியாற்றிலிருந்து தங்கக் குடத்தில் புனிதநீா் கொண்டுவரப்பட்டது.பின்னர்

ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதருக்கு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார்கள்.

ஐப்பசி மாதத்தில் சூரியன் துலா ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் இந்த மாதம் துலா மாதம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் காவிரி ஆறு புனிதமாகிறது. ஐப்பசி மாதத்தில் ஒரு நாள் ஸ்ரீரங்கம் காவிரியில் புனித நீராடி அரங்கனை தரிசனம் செய்தால் காசியில் வாசம் செய்து பல புண்ணிய செயல்கள் செய்ததற்கு சமம் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. இதையொட்டி காவிரி ஆற்றில் ஐப்பசி மாதம் முழுவதும் பக்தர்கள் நீராடுவார்கள்.

இந்த மாதம் முழுவதும் காவிரி ஆற்றின் அம்மாமண்டபம் படித்துறையில் இருந்து தினமும் காலை புனிதநீர் தங்க குடத்தில் எடுக்கப்பட்டு யானை மீது வைத்து மேளதாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு எடுத்து வரப்பட்டு நம்பெருமாள் திருவாராதனம் மற்றும் திருமஞ்சனத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்ற மாதங்களில் கொள்ளிடம் ஆற்றில் இருந்து தான் கோவிலுக்கு புனித நீர் கொண்டு செல்லப்படும்.

On the occasion of the birth of the month of Aaipasi, the holy water was brought to Srirangam Ranganatha on Sunday morning in a golden jug from the Srirangam Amma Mandapam Cauvery. Later he got married to Srirangam Ranganathar. Sami darshan was attended by a large number of devotees.