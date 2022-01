அனுமன் ஜெயந்தி: 100008 வடைமாலை 10008 ஜாங்கிரி மாலையில் ஜொலித்த ஆஞ்சநேயர்

News

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: அனுமன் ஜெயந்தி விழா தமிழகம் முழுவதும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. திருச்சி கல்லுக்குழி ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் ஒரு லட்சத்து எட்டு வடை மாலை மற்றும் 10008 ஜாங்கிரி மாலை சாற்றப்பட்டது. முன்னதாக மூலவர், உற்சவருக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

திருச்சி கல்லுக்குழி ஆஞ்சநேயர் கோயில், தலைமை தபால் நிலையம் அருகிலுள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயில், ஶ்ரீரங்கம் ஆஞ்சநேயர் கோயில் என திருச்சியில் உள்ள அனைத்து ஆஞ்சநேயர் கோயில்களிலும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நேற்று நடைபெற்றது.

சிறப்பு வழிபாடு முடிந்த பின் சிறப்பு அலங்காரத்தில் மூலவர், உற்சவர் பக்தர்களுக்கு காட்சி தந்தனர். இதை முன்னிட்டு கோயில் வளாகம் முழுவதும் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது.

English summary

Hanuman Jayanti festival was celebrated all over Tamil Nadu. One lakh eight Vada garlands and 10008 Jangri garlands were laid at the Trichy Kallukuzhi Anjaneyar Temple.