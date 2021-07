மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு ஆடி முளைக்கொட்டு விழா கோலாகலம் - அலங்காரமாக உலா வரும் அம்மன்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆடி முளைக்கொட்டு திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது. அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் எழுந்தருளி அம்மன் அருள்பாலித்தார்.

10 நாட்கள் திருவிழா நடைபெறுவதால் மீனாட்சி அம்மன் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி ஆடி வீதிகளில் உலா வந்து அருள்பாலிக்கிறார்.

ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை என்ற முன்னோர்களின் வாக்கின்படி, ஆடி மாதம் விதை விதைத்து நாற்று நட்டு விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ளவும், தங்கள் நிலங்களில் பயிர் விளைச்சல் அதிகரிக்க வேண்டியும் இறைவனை வழிபாடு செய்வது வழக்கம். விவசாயம் செழிக்க அம்மனுக்கு முளைக்கொட்டு விழா ஆண்டு தோறும் கொண்டாடப்படுகிறது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சித்திரை தொடங்கி பங்குனி வரை திருவிழாதான். ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு முளைக்கொட்டு உற்சவம் நடைபெறும். இந்த ஆண்டு ஆடி முளைக்கொட்டு திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் விமரிசையாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

The Meenakshi Amman Temple in Madurai has got off to a rousing start with the flag hoisting ceremony. The goddess awoke in the decorated vehicle and was blessed. As the festival lasts for 10 days, Meenakshi Goddess wakes up in various vehicles and walks the streets to bless.