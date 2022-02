மாசி மகம் : கும்பகோணத்தில் சைவ, வைணவ ஆலயங்களில் கோலாகலம் - புனித நீராடினால் என்னென்ன நன்மைகள்

News

oi-Jeyalakshmi C

தஞ்சாவூர்: தமிழ் மாதங்களில் மிகவும் மகத்துவமான மாதமாக போற்றப்படுவது மாசி மாதம் தான். இந்த மாதத்தில்தான் மாசி மகம் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறும். கோயில்களின் நகரம் என்று போற்றப்படும் கும்பகோணம் நகரப்பகுதிகளில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆதிகும்பேஸ்வரர், சக்ரபாணி கோயில் உள்ளிட்ட முக்கியமான சைவ-வைணவ கோயில்களில் இந்த ஆண்டு மாசி மகம் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி உள்ளது. 17ஆம் தேதியன்று மகாமகம் குளத்தில் நண்பகல் 12 மணி முதல் 1 மணி வரை தீர்த்தவாரி வைபவம் நடைபெறும்.

தொண்டை மண்டலத்தில் காஞ்சி மாநகர் எப்படி கோயில்களின் நகரமோ, அது போல் தஞ்சை மாவட்டத்தில் கோயில்களுக்கு புகழ்பெற்றது கும்பகோணம் நகரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் உள்ள கோயில்கள். இப்பகுதிகளில் உள்ள சைவ, வைணவ கோயில்களில், ஆண்டு தோறும் மாசி மகம் திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம்.

மாசி மகம் விழா காணும் கும்பகோணம் நகரின் சைவ,வைணவ திருத்தலங்கள் - ஆலய தரிசனம்

இத்திருவிழாவை முன்னிட்டு இக்கோயில்களில் கொடியேற்றம் முதல் தீர்த்தவாரி வரை பத்து நாட்கள் வெகு திருவிழா களைகட்டும். இத்திருவிழாவைக் கண்டு ரசிக்கவே நாடு முழுவதும் இருந்தும் பக்தர்கள் கும்பகோணம் நகருக்கு படையெடுத்து வருவார்கள். மாசி மகம் கும்பகோணத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. மாசி மக நட்சத்திரத்தன்று விரதமிருந்து தீர்த்தமாடி கோயிலுக்கு சென்று வழிபட்டு வந்தால் பிறவிப் பெருங்கடலிலிருந்து விடுபடலாம் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

The Masi Magam festival is starting with flag hoisting in Kumbakonam temples. The Teerthavari ceremony will be held on the 17th at the Magamagam Pond from 12 noon to 1 pm.