வாழ்க்கை வாழத்தான்... சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்க...தற்கொலை எண்ணமே தலைதூக்காது

சென்னை: ஒவ்வொரு நாற்பது செகண்டிற்கு ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ளது. தற்கொலைகளை தடுக்கவே மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி சர்வதேச தற்கொலை தடுப்பு தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ஜோதிடத்தில் அனைத்திற்கும் காரணம் உள்ளது தற்கொலை செய்ய எந்த கிரகங்கள் தூண்டுகின்றன என்று பார்க்கலாம்.

சென்னை: வாழ்க்கை என்பது போராடி ஜெயிக்கத்தான் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியுள்ள நிலையில் தேர்வில் தோல்வியடைந்து விடுவோம் என்று எண்ணி இன்று மாணவர்கள் உயிரை மாய்த்துக்கொள்கின்றனர். உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் 10 லட்சம் பேர் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர் என்றும் நம் நாட்டில் ஆண்டுதோறும் 2 லட்சம் தற்கொலைகள் நிகழ்வதாக சிநேகா அமைப்பினர் கூறியுள்ளனர்.

நாற்பது செகண்டிற்கு ஒருவர் உலகின் எங்கோ ஒருமூலையில் யாரோ ஒருவர் தற்கொலை செய்து உயிரை மாய்த்துக்கொள்கின்றனர். தற்கொலைகளை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 10ம் தேதி சர்வதேச தற்கொலை விழிப்பு உணர்வு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.

தற்கொலை தடுப்புக்கான தீர்வு முதலில் குடும்பத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும். அதன் நீட்சியாக பள்ளி, கல்லூரிகளில் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். அதையும் தாண்டி மனச்சிக்கல் வரும்போதே மனநல மருத்துவரின் தேவை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. பத்தாம் வகுப்பில் தோல்வியடைந்தவர்கள் கூட மேற்கொண்டு படித்து தேர்வில் வெற்றி பெற்று உயர்நீதிமன்றத்தில் தலைமைநீதிபதி பதவி வரை உயர்ந்துள்ளனர். ஒரு நொடி யோசித்தால் போதும் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்து மீண்டு விடலாம்.

தற்கொலை என்பது மிகப்பெரிய சமூக பிரச்சினை கொலைகள், விபத்துக்கள் மூலம் நிகழும் மரணங்களை விட தற்கொலை மூலம் நிகழும் மரணங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. ஒருவருக்குத் தற்கொலை எண்ணம் ஏற்பட்டால் முதலில் அது குறித்து யாரிடமாவது பேச வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஒருவரின் பிறந்த ஜாதகத்தில் எந்த கிரகங்கள் கூட்டணி சேர்ந்தால் எந்த கிரகங்கள் பாதிக்கப்பட்டதால் தற்கொலை எண்ணம் ஏற்படுகிறது என்று ஜோதிட ரீதியாகப் பார்க்கலாம். இது யாரையும் அச்சுறுத்துவதற்காக எழுதப்பட்டது அல்ல. ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவுதான். படிப்பு விசயத்தில் பெற்றோர்கள் தங்களின் பிள்ளைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காமல் அவர்களின் போக்கில் விட்டுப் பிடித்தாலே தற்கொலைகள் தடுக்கப்படும் என்கின்றனர் மனநல மருத்துவர்கள்.

Sun worship is very good not only for health but also for mental health. Ancestors say it prevents suicidal ideation. The planet moon has control our thougts.The planet Mercury power the controlling our judgement. Mercury conjuction Rahu, Moon, Kethu, Saturn and mars conjuction type of deaths or Suicide. According to vedic astrology planet saturn has decide the person has die or not.