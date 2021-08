ஓணம்: ஓங்கி உலகளந்த பெருமாள்.... தட்டானுக்கு சட்டை போட்டால் குட்டைப்பையன் கட்டையால் அடிப்பான்

News

கன்னியாகுமரி: ஓணம் பண்டிகை மலையாள மொழி பேசும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது. கேரளாவில் மட்டுமட்டுமல்லாது தமிழ்நாட்டில் கோவை, திருப்பூர், கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில் ஆகிய ஊர்களில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் " தட்டானுக்குச் சட்டை போட்டால் குட்டைப்பையன் கட்டையால் அடிப்பான்" என்ற விடுகதை பற்றியும் ஓணம் பண்டிகைக்கும் இந்த விடுகதைக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றியும் அறிந்து கொள்வோம்.

ஆவணி மாதத்தில் வரும் திருவோணம் நட்சத்திரம்தான் கேரள மக்களால் ஓணம் பண்டிகையாக இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. தற்போது கேரளா என அழைக்கப்படும் மலையாள தேசம்தான் மகாபலி சக்கரவர்த்தியின் ஆளுமைக்கு உட்பட்ட பகுதியாக இருந்தது.

கேரள மக்கள் இன்றளவும் மதித்து போற்றும் அளவுக்கு உன்னத அரசனாக இருந்தவன், அந்த தேசத்தை ஆண்ட மகாபலி சக்கரவர்த்தி. முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் அதிசயப்படும்படியும், பொறாமை கொள்ளும் வகையிலும் நல்லாட்சி செய்தார் மகாபலி.

English summary

Onam festival is celebrated enthusiastically in areas inhabited by Malayalam speaking people. Onam is celebrated not only in Kerala but also in Coimbatore, Tiruppur, Kanyakumari and Nagercoil in Tamil Nadu. During this time of Onam celebrations, When Lord Vishnu asked Bali for 3 steps of land in Vamana Avataram, Sukracharya tried to dissuade Bali from granting the boon. He took the form of a bee and blocked the mouth of the Kamandalam a type of Jar, usually carried by rishis from which Bali would pour water to signify the grant of the boon. Vishnu used a dharba to clear the blockage in the Kamandalam and in the process blinded Sukracharya in one eye.