ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர மாட்டார்... அன்றே கணித்து சொன்ன ஒன் இந்தியா தமிழ்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அரசியலில் ஈடுபடும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்றும் வருங்காலத்தில் அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் என்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார். எந்த காலத்திலும் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரமாட்டார் என்று நமது ஒன் இந்தியா தமிழ் இணைய தளத்தில் கணித்து எழுதியிருந்தது போலவே தற்போது அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலை விட ஆன்மீகத்திற்குதான் சரியாக இருப்பார் அதற்குக் காரணம் அவரது பெயர் எண் கூட்டுத்தொகை. அரசியலை விட ஆன்மீகம்தான் அவரை துரத்துகிறது எனவே ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு சரியாக இருக்க மாட்டார் இந்த ஆண்டு கட்சி ஆரம்பித்தால் முதல்வராக வாய்ப்பு இல்லை என்று கடந்த ஆண்டு எண் கணித நிபுணர் ஜெஎன்எஸ் செல்வன் நமது ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தார். அதற்கான காரணங்களையும் தெரிவித்திருந்தார்.

தமிழகத்தில் ஜிகா பாதிப்பு இல்லை...கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பால் 122 பேர் மரணம் - மா.சுப்ரமணியன்

ரஜினிகாந்தின் பிறந்த தேதி கூட்டுத்தொகை 3 ஆம் எண் இது குரு ஆதிக்கம் கொண்ட எண். அதற்கு ஏற்றார்போல தனது அறிவிப்புகளை எல்லாம் 3ஆம் எண் வரும் தேதிகளிலேயே அறிவித்தார். நவம்பர் 30ஆம் தேதி ரசிகர்களை சந்தித்த ரஜினி டிசம்பர் 3ஆம் தேதியன்று தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அரசியல் கட்சி தொடங்குவது உறுதி அதற்கான அறிவிப்பு டிசம்பர் 31ல் வெளியாகும் என்று பதிவிட்டர். ஜூலை 12ஆம் தேதியான இன்றைய தினம் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்த உறுதியான முடிவினை அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Rajinikanth has said that he has no intention of getting involved in politics and will not enter politics in the future. Rajinikanth has predicted that he will not enter politics at any time, according to a statement issued on our One India Tamil website.