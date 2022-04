சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் சித்திரை திருவிழா - தேரோட்டம் காண குவிந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள்

News

திருச்சி: சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்ட வைபவம் இன்று நடைபெற்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருத்தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். தேரோட்டம் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அம்மன் கோயில்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதும், தலைமைக் கோயிலாகவும் சொல்லப்படுவது திருச்சிக்கு அருகிலுள்ள சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில். இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதம் நடைபெறும் தேர்த்திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும்.

இத்தேர்த்திருவிழாவைக் காண தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருவதுண்டு. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா நோய்த்தொற்று பரவல் காரணமாக சித்திரைத் தேரோட்ட வைபவம் நடைபெறவில்லை.

Tens of thousands of devotees have gathered at the Samayapuram Mariamman Temple since yesterday ahead of the Therotta festival, the main event of the Chithrai festival today. Traffic has been diverted on the Trichy-Chennai National Highway ahead of the floods.