திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டித் திருவிழா..அக்டோபர் 30ல் சூரசம்ஹாரம்..அலை கடலென திரளப்போகும் பக்தர்கள்

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படைவீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்தில் கந்த சஷ்டிப் பெருவிழா வரும் அக்டோபர் 25ஆம் தேதி யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்குகிறது. இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹார விழா அக்டோபர் 30ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்க் கடவுளான முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படைவீடாக திகழ்வது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயம். இக்கோயிலில் வருடந்தோறும் நடைபெறும் திருவிழாக்களில் முக்கியமானது ஐப்பசி மாதம் நடைபெறும் சூரசம்ஹாரத் திருவிழாவாகும்.

இவ்விழாவினைக் காண்பதற்கு தமிழகம் முழுவதும் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருச்செந்தூருக்கு படையெடுத்து வருவது வழக்கம். இவ்விழாவின் முக்கிய வைபவமாக கடற்கரையில் நடைபெறும் சூரசம்ஹாரத் திருவிழாவைக் காண ஏராளமான பக்தர்கள் கூடுவதுண்டு. ஆனால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா நோய்த்தொற்று அபாயம் காரணமாக, பக்தர்கள் யாருக்கும் அனுமதியின்றி சூரசம்ஹாரத் திருவிழாவின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் கோயில் வளாகத்திற்குள்ளேயே மிக எளிமையாக நடத்தி முடித்தனர். பக்தர்கள் இந்நிகழ்வுகளை ஆன்லைன் மூலமாகக் கண்டு தரிசித்தனர்.

English summary

The second of Murugan's Arupada houses, Tiruchendur Subramania Swamy Temple, the Kanda Shasthi festival begins on October 25 with a Yagasala Puja. The main event of the festival, Soorasamkaram festival will be held on October 30 and Thirukalyana Utsavam on October 31.