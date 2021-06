சனி, குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன் 2021: மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம் யாருக்கு சாதகம் ?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனி பகவான் இப்போது மகர ராசியில் வக்ர கதியில் சஞ்சரிக்கிறார் மே 23ஆம் சனி வக்ரம் ஆரம்பமானது. அக்டோபர் 11ஆம் தேதி சனியின் வக்ரகாலம் முடிகிறது. குரு பகவான் இப்போது கும்ப ராசியில் பயணம் செய்கிறார். ஜூன் மாதத்தில் 20 ஆம் தேதி வக்ரமடைந்து மகர ராசிக்கு வருகிறார். அக்டோபர் 18ஆம் தேதி குரு பகவான் வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார். ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதம் வரை இந்த இரண்டு கிரகங்களும் வக்ர நிலையில் பயணம் செய்கின்றனர். சனி குரு வக்ர காலங்களில் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன மாற்றம் வரும் என்று பார்க்கலாம்.

நவகிரகங்கள் அனைத்தும் தங்கள் சுற்றுப் பாதையில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. அவை சில நேரங்களில் பின்னோக்கியும் செல்லும். ஜோதிட ரீதியாக கிரகங்கள் பின்னோக்கி செல்லும் காலங்களை வக்ர காலங்கள் என்கிறோம். கிரகங்கள் மெதுவாக நகர்வதையே வக்ரகாலம் என்று கூறுகிறோம். நவகிரகங்களில் செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன், குரு, சனி போன்ற ஐந்து கிரகங்களும் சில நேரங்களில் வக்ரம் பெறுவார்கள்.

இப்போது குருவும் சனியும் வக்ர கதியில் பயணம் செய்கின்றன. செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி வக்கிர கதி பெற்று மகர ராசிக்கு வரும் குரு வந்துவிடுகிறார். வக்ரம் பெற்ற சனியோடு இணைந்து மகர ராசியில் சஞ்சரிப்பார். அக்டோபர் 18ஆம் தேதி குருவின் வக்ரகாலம் முடிவுக்கு வருகிறது. வக்ரம் பெற்று சஞ்சரிக்கும் கிரகங்கள் என்ன பலனைத் தரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Saturn Retrograde 2021 in Makara Rasi during May-October Effects.What Impact For Saturn Retrograde in Capricorn on 23 May. Jupiter will begin its journey backwards through the cosmos when it stations retrograde on June 20,2021 from Kumba rasi.