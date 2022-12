2023ல் கும்பம் செல்லும் சனியால் சங்கடம் யாருக்கு.. சந்தோஷம் யாருக்கு..பரிகாரங்கள் என்ன?

News

சென்னை: சனி பகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையும் சனிபகவான் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக லாபத்தையும் நன்மைகளையும் செய்யப்போகிறார். சிலருக்கு ஏழரை சனி முடிகிறது. சிலருக்கு ஏழரை சனி தொடங்குகிறது. சனிபகவானால் யாருக்கெல்லாம் 2023ஆம் ஆண்டு சந்தோஷம் பிறக்கப்போகிறது..சங்கடங்கள் நீங்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

2023ஆம் ஆண்டு தை மாதம் 3ஆம் நாளான ஜனவரி 17ஆம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படியும்,

2023ஆம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் 15ஆம் நாளான மார்ச் மாதம் 29ஆம் தேதி வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் சனிபகவான் மகர ராசியிலிருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.

சனி பகவான் கொடுப்பதையும், கெடுப்பதையும் யாராலும் தடுக்க முடியாது. அவரவர்களின் கர்மவினைக்கு ஏற்ப சுப மற்றும் அசுப பலன்களை தருபவர் சனிபகவான். சனிபகவான் ஒருவரின் ஜென்ம ராசிக்கு 3, 5, 6, 9, 10, 11 ஆகிய இடங்களில் கோச்சார ரீதியாக சஞ்சரிக்கும் காலக்கட்டத்தில் அதிக நன்மைகளை செய்வார். இந்த சனி பெயர்ச்சியால் யாரெல்லாம் அதிக பலன்களை அடையப்போகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023..யாருக்கு விடிவு காலம்..சனியால் யாருக்கு விபரீத ராஜயோகம்

Sani Peyarchi Palan 2023: Saturn moving to Aquarius after 30 years From January 17th 2023 is going to bring more gains and benefits to some of the natives. For some, Saturn ends at half past seven. Saturn starts at half past seven for some people. Let's see who will be born happy in the year 2023 due to Saturn.. Troubles will be removed.