தோஷம் நீங்கி ஞானம் தரும் சீர்காழி சட்டைநாதர் ஆலயம் - 30 ஆண்டுக்குப் பின் கும்பாபிஷேகம்

மயிலாடுதுறை: சீர்காழி ஸ்ரீ சட்டநாதர் கோயிலில் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடக்கவிருக்கும் கும்பாபிஷேகத்துக்கான திருப்பணிகளின் துவக்க விழா நடைபெற்றது. தருமபுரம் திருப்பனந்தாள் மற்றும் மதுரை ஆதீனகர்தர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர். சீர்காழி சட்டைநாதர் ஆலய கும்பாபிஷேக பணிகள் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தொடங்கி இருப்பதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் தருமபுர ஆதீன பரிபாலனத்திற்கு உட்பட்ட ஸ்ரீ சட்டநாதர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. திருநிலைநாயகி அம்பாள் உடனுறை ஸ்ரீ பிரம்மபுரீஸ்வரர் ஆலயமான இங்கு ஏழாம் நூற்றாண்டில் பிரம்ம தீர்த்தக் குளக்கரையில் சமயக்குரவர்களில் ஒருவரான திருஞானசம்பந்தருக்கு அம்பாள் ஞானப்பால் ஊட்டிய திருத்தலமாகும். திருஞானசம்பந்தர் சீர்காழியில் அவதரித்தவர். "தோடுடைய செவியன்" என்று தொடங்கும் தனது முதல் தேவாரத்தைத் திருஞானசம்பந்தர் இந்த சீர்காழியில் தான் பாடினார்.

தேவாரப் பதிகம் பெற்ற தலங்களில் அதிகமான பதிகங்கள் பெற்ற தலம் என்ற பெருமை சீர்காழி தலத்திற்குண்டு. சிவனின் தேவாரப்பாடல் பெற்ற 274 சிவாலயங்களில் இது 14 வது தேவாரத்தலம் ஆகும்.

இங்கு சிவன் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள்பாலிக்கிறார்.

English summary

Sirkazhi Sri Sattanathar Temple Kumbabhisekam ceremony of the consecration ceremony to be held after 30 years was held at the Sirkazhi Sri Sattanathar Temple. Dharmapuram Thiruppanandal and Madurai Aadeenakartars participated in the event. The public is happy that the Sirkazhi Sattanathar Temple Kumbabhishekam work has started after 30 years.