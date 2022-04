திடீரென ஒளிபரப்பான சினிமா பாட்டு..அதிர்ந்து போன ஏழுமலையான் பக்தர்கள் - என்னாச்சு?

News

oi-Jeyalakshmi C

திருமலை: திருப்பதி ஆன்மிக சேனலில் சினிமா பாடல்கள் ஒளிபரப்பியதால் பக்தர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். சினிமா பாடல்களை ஒளிபரப்பியது குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் சார்பில் இந்து தர்ம பிரசாரத்தின் பாகமாக, 'ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி இயங்கி வருகிறது. இதில் தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், இந்தி ஆகிய 4 மொழிகளில் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

தெலுங்கில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் நிகழ்ச்சிகள், திருமலையில் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்கள் காணும் விதமாக சிஆர்ஓ, அலுவலகம், கல்யாண கட்டா உள்ளிட்ட 4 இடங்களில் பெரிய எல்இடி திரைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், 24 மணி நேரமும் ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமே ஒளிபரப்பாகும்.

English summary

Devotees were shocked as cinema songs were aired on Tirupati SVBC Channel. An inquiry has been ordered into the airing of cinematic songs.