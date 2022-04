சுபகிருது வருட தமிழ் புத்தாண்டில் கனி காணுதல்...குல தெய்வ வழிபாடு செய்வதால் என்னென்ன நன்மைகள்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சித்திரை முதல் நாளில் கனி காணுவதும் குல தெய்வ கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவதும் சிறப்பானது. தமிழ் புத்தாண்டு நாளில் ஏராளமானோர் அதிகாலையிலேயே கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை வழிபடுவது வழக்கம். புது வருடப்பிறப்பன்று குலதெய்வ கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுவது அதிக நன்மைகளைத் தரும். புத்தாண்டு நாளில் ஏழைகளுக்கும் இயலாதவர்களுக்கும் நம்மால் இயன்ற அளவு தானங்கள் கொடுப்பதால் தோஷங்கள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.

தமிழ் மாதங்கள் பன்னிரண்டில் முதலாவதாக வரும் சித்திரை மாதம் முதல் நாளை, புது வருடப்பிறப்பு விழாவாகக் கொண்டாடுகிறோம். சூரியன் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிக்கத் தொடங்குவது இந்த சித்திரை மாதத்தில் தான்.

முதல்நாளில் பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து மலர்களால் அலங்கரித்து கனிகளை வைத்து காண்பதன் மூலம் வருடம் முழுவதும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

Subakiruthu varuda Puthandu is the celebration of the Tamil New Year observed by the people in Tamil Nadu and Puducherry on April 14th 2022 Thursday.Going to the Kuladeyva temple on New Year's Eve will bring more benefits.