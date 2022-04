திருப்பதியில் குவிந்த பக்தர்கள் கூட்டம்...தரிசன டிக்கெட்டுகள் இல்லாமலேயே செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி

News

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: திருப்பதியில் பக்தர்கள் வருகை மிகவும் அதிகரித்துள்ள காரணத்தால் தரிசன டிக்கெட்டுகள் இல்லாமலேயே திருப்பதி மலைக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு தேவஸ்தானம் அனுமதி அளித்துள்ளது. இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகள் தரும் கவுண்டர்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்ததால் நெரிசலில் சிக்கி பக்தர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டது.

திருமலையில் அருள்பாலிக்கும் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினசரியும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பக்தர்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. பக்தர்கள் கூட்டம் குறைவாகவே வந்தனர். கூட்ட நெரிசலில் சிக்காமல் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய முடிந்தது.

தற்போது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதால் மீண்டும் தினசரியும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருமலைக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

Tirupathi Elumalaiyan temple( திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பக்தர்கள் கூட்டம்) Due to the increase in the number of devotees visiting Tirupati, the temple has allowed devotees to go to Tirupati Hill without darshan tickets. Devotees were injured in the stampede as the crowd of devotees at the counters giving free darshan tickets increased.