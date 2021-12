2021ஆம் ஆண்டின் கடைசி முழு சூரிய கிரகணம் எங்கு தெரியும் - என்னென்ன சிறப்பம்சம்

News

சென்னை: 2021ஆம் ஆண்டிற்கான கடைசி சூரிய கிரகணம் சனிக்கிழமை நடைபெற உள்ளது. இந்த சூரிய கிரகணம் இந்திய நேரப்படி டிசம்பர் 04ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மதியம் 12:30 மணிக்கு தொடங்கி, நான்கு மணி நேரம் வரை நீடிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் வரும்போது பூமியில் இருந்து பார்த்தால் சூரியன் முழுமையாகவே, பகுதி அளவிலோ மறைக்கப்பட்டிருக்கும் இதைத்தான் சூரிய கிரகணம் என்கிறோம். தமிழில் இதைச் சூரியன் மறைப்பு என்று கூறலாம்.

சூரியன், நிலவு மற்றும் பூமி ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர் கோட்டில் வரும் போது முழு சூரிய கிரகணம் நிகழும். பகலிலேயே சூரிய ஒளி மறைந்து வானில் இருள் தோன்றும். இந்த நிகழ்விற்கு முழு சூரிய கிரகணம் என்று பெயர்.

சில நேரங்களில் நிலவால் மறைக்கப்பட்ட சூரியன் ஒரு நெருப்பு வளையம் போல் வானில் காட்சி தரும். இது நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் அல்லது கங்கண சூரிய கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

விருச்சிக ராசியில் 4 கிரக சேர்க்கை: சனி அமாவாசையில் நிகழும் சூரிய கிரகணம்

The last solar eclipse of 2021 is scheduled for Saturday. The eclipse will start at 12:30 pm on Saturday, December 4.