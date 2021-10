நவம்பர் மாத ராசி பலன் 2021: கடகம், சிம்மம், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நவம்பர் மாதம் எப்படி?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவம்பர் மாதத்தில் நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம் பார்வைகளால் சந்திரனை ராசி அதிபதியாகக் கொண்ட கடக ராசிக்காரர்களுக்கும், சூரியனை ராசி அதிபதியாகக் கொண்ட சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கும், புதன் பகவானை ராசி அதிபதியாகக் கொண்ட கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கும் என்ன பலன்கள் கிடைக்கும், அதிர்ஷ்டங்கள் அற்புதங்கள் எதுவும் நிகழுமா என்று பார்க்கலாம்.

சூரியன் துலாம், விருச்சிக ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். துலாம் ராசியில் நீச்ச பங்க நிலையில் உள்ள சூரியன் மாதத்தின் நடுவில் விருச்சிக ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார். செவ்வாய் வீட்டில் சூரியன் கேது உடன் கால புருஷனுக்கு எட்டாம் வீட்டில் அமர்வது அரசியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். குரு இந்த மாதம் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார்.

நவம்பர் மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ரிஷப ராசியில் ராகு, விருச்சிக ராசியில் கேது, மகர ராசியில் சனி, தனுசு ராசியில் சுக்கிரன், துலாம் ராசியில் மாத முற்பகுதியில் பயணிக்கும் சூரியனுடன் புதன், செவ்வாய் இணைந்து பயணம் செய்கின்றனர். மாத பிற்பகுதியில் சூரியன், புதன் விருச்சிக ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகி கேது உடன் இணைகிறார். குரு பகவான் மகரத்தில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். இந்த கிரகங்களின் இடமாற்றத்தால் கடகம், சிம்மம், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பலன்கள் பரிகாரர்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

November month rasi palan 2021 Tamil: Prediction from Novomeber 1, 2021 to November 31, 2021.Yogas and miracles are going to happen to Kadagam, Simmam and Kanni Rasi due to the vision of the Navagrahas.