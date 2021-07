திருக்கருகாவூர் கர்ப்பரட்சாம்பிகை கோவிலில் துலாபாரம் கொடுத்து வழிபட்ட ராதிகா சரத்குமார்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

தஞ்சாவூர்: திருக்கருகாவூர் அருள்மிகு கர்ப்பரட்சாம்பிகை கோவிலில் சமக தலைவர் சரத்குமார், தனது மனைவி ராதிகா பேரன் பேத்திகளுடன் வந்து குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். பேரக் குழந்தைகளுக்கு அரிசி, வெல்லம் துலாபாரம் கொடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர்.

தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் தாலுக்கா திருக்கருகாவூர் கர்ப்பரட்சாம்பிகை முல்லைவனநாதர் திருகோவில் பிள்ளை வரம் தரும் கோவிலாகும். இந்த ஆலயத்தில் புத்திர காமேஷ்டி யாகம் நடைபெறுவது சிறப்பு. இந்த யாகத்தில் குழந்தை வரம் வேண்டியும், சுகப்பிரசவம் வேண்டியும் இந்த யாகத்தில் பலரும் பங்கேற்று வழிபட்டு வேண்டிக்கொள்வார்கள். குழந்தை பிறந்த பிறகு துலாபாரம் கொடுத்தும் தொட்டிலில் குழந்தைகளை வைத்தும் சுற்றி வருவார்கள்.

இந்த ஆலயத்திற்கு சமத்துவ மக்கள் கட்சித்தலைவர் சரத்குமார் தனது மனைவி, பேரன் பேத்திகளுடன் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து துலாபாரம் கொடுத்தனர்.

English summary

Sarathkumar, co-leader of the Arulmigu Garbarakshambigai temple in Thirukarukavur, came with his wife Radhika's grandsons and grandchildren and performed Sami darshan with the family They gave rice and jaggery to the grandchildren and paid the fine.