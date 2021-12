சனி அமாவாசை 2021: ஏழரை சனியால் ஏற்படும் சங்கடம் தீர இதை மறக்காமல் செய்யுங்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கார்த்திகை மாத அமாவாசை டிசம்பர் 4ஆம் தேதி அதாவது சனிக்கிழமை வருகிறது. சனி அமாவாசை நாளில் நீங்கள் சில செயல்களைச் செய்தால் தோஷங்கள் நீங்கி நன்மைகள் நடைபெறும். ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, அர்த்தாஷ்டம சனி, கண்டச்சனியால் கஷ்டப்படுபவர்கள் சனிக்கிழமை அமாவாசை நாளில் சில பரிகாரங்களை செய்தால் சனிபகவானால் ஏற்படும் சங்கடங்கள் நீங்கும்.

பொதுவாகவே அமாவாசை திதி தினத்தன்று முன்னோர்களை வழிபடுவது வழக்கம். அன்றைய தினம் முன்னோர்களை நினைத்து தானம் கொடுப்பார்கள். காக்கைக்கு உணவு கொடுப்பார்கள். ஆடி அமாவாசை, புரட்டாசி அமாவாசை, தை அமாவாசை நாட்கள்தான் சிறப்பானது என்று புனித தீர்த்தங்களில் நீராடி படையலிட்டு வழிபடுவது வழக்கம்.

அமாவாசை அன்று ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலும் அந்தந்த வீட்டு பித்துருக்கள் வந்து நின்று கொண்டு காத்து இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எள் கலந்த தண்ணீரை தரவேண்டும். இதனால் அவர்கள் மனம் மகிழ்ந்து ஆசீர்வதிப்பர். இவ்வாறு செய்யாவிட்டால் பித்ருக்கள் வருத்தப்படும்போது அது பித்ரு தோஷமாக சந்ததியரின் ஜாதகத்தில் அமைகிறது. ஆகவே தவறாது சிரார்த்தம் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். நம் பித்ருக்கள் சக்தி நிறைந்தவர்கள். அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தால் புண்ணியமும் செல்வமும் கிடைக்கும்.

English summary

The new moon of the month of Karthika falls on Saturday, December 4th. If you do some activities on the day of the new moon on Saturday, the defects will be removed and the benefits will take place. Those who suffer from Ezharai Saturn, Ashtama Saturn, Arthashtama Saturn and Kandachani can get rid of the troubles caused by Saturn if they do some remedies on the new moon day on Saturday.