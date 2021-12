வைகுண்ட ஏகாதசி: ஸ்ரீரங்கத்தில் வேடுபறி - தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

Astrology

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்பெருமாள் ராப்பத்து விழாவின் எட்டாம் நாளன்று தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி வையாளி வகையறா கண்டருளினார். அப்போது மணல்வெளியில் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு ரங்க மன்னா ... கோவிந்தா என்று பக்திப்பரவசத்துடன் முழக்கமிட்டனர்.

மகாவிஷ்ணுவின் 108 திவ்ய திருத்தலங்களில் முதன்மையானதும், பூலோக வைகுண்டம் என்று அனைவராலும் போற்றப்படும் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதர் ஆலயத்தில் வைகுண்ட ஏகாதேசி பெருந்திருவிழா கடந்த 3ஆம் தேதி திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் துவங்கியது.

தினசரியும் பகல் பத்து திருவிழாவில் நம்பெருமாள் பல்வேறு அலங்காரங்களில் புறப்பட்டு அர்ஜுன மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். பகல்பத்து திருவிழாவின் ஒன்பதாவது நாளில் நம்பெருமாள் மோகினி அலங்காரம் நாச்சியார் திருக்கோலத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்தார்.

