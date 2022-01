மதுரை தைப்பூச தெப்பத்திருவிழா: பொற்றாமரை குளத்தில் வலம் வந்த மீனாட்சி சுந்தரரேஸ்வரர்

Astrology

மதுரை: பிரசித்தி பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் தைப்பூச தெப்பத்திருவிழா பொற்றாமரைக் குளத்தில் எளிமையாக நடைபெற்றது. கொரோனா பரவல் அச்சம் காரணமாக இந்த விழாவில் பக்தர்கள் யாரும் பங்கேற்கவில்லை.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் 12 மாதங்களும் திருவிழா நடைபெறுவது சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றாகும். சித்திரை திருவிழா, ஆவணி மூலத்திருவிழாவிற்கு அடுத்தபடியாக தை மாதம் நடைபெறும் தெப்பத்திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றாகும். இத்திருவிழாவிற்கு தென் மாவட்டங்களில் இருந்து அதிகளவில் பக்தர்கள் கலந்து கொள்வர்.

இந்த ஆண்டு தெப்பத்திருவிழாவிற்கான முகூர்த்தக்கால் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 26ம் தேதி தெப்பக்குளத்தில் நடப்பட்டு, சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. இந்நிலையில் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் தை மாத தெப்பத்திருவிழா கொடியேற்றம் கடந்த 7ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

