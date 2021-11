திருவண்ணாமலை: 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் பிரம்மாண்ட கொப்பரையில் 11 நாட்கள் எரியும் மகா தீபம்

Astrology

திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு மகாதீபம் ஏற்றப்படும் கொப்பரைக்கு இன்று அண்ணாமலையார் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. அதையடுத்து, கொப்பரையை கோவில் ஊழியர்கள் இன்று மலைக்கு எடுத்துச் சென்றனர். அதிகாலையில் பரணி தீபமும் மாலையில் 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் நாளை மகா தீபமும் ஏற்றப்பட உள்ளது. பிரம்மாண்ட கொப்பரையில் ஏற்றப்படும் மகாதீபம் 11 நாட்கள் பக்தர்களுக்கு காட்சி தரும்.

கொரோனா தொற்று காரணமாக இந்த ஆண்டும் வெளி மாவட்ட பக்தர்கள் தீப தரிசனத்தைக் காண மாநில அரசு தடை விதித்து உள்ளது. திருவண்ணாமலை நகருக்கான புதிய கட்டுப்பாடுகள் நேற்று பிற்பகல் 1 மணி முதல் வரும் 20ஆம் தேதி வரை அமலுக்கு வந்துள்ளது.

திருவண்ணாமலைக்கு இன்று முதல் 20ஆம் தேதி வரை வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கையில் 50 சதவிகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த பாஸ் வழங்கும் நடைமுறை இன்று முதல் 20ஆம் தேதிவரை நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது. கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். தீப விழா நிகழ்வுகள் சமூக ஊடகங்களில் நேரலை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

A special pooja was held at the Annamalaiyar Temple today for the cauldron on which the Mahadeepam will be lit on the eve of the Karthika Deepam Festival. Following that, the temple staff took the cauldron to the mountain today.