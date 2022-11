திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோவில் பஞ்சமி தீர்த்தம்..புனித நீராடிய லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோவில் கார்த்திகை பிரம்மோற்சவம் கோலாகலமாக நடந்து முடிந்துள்ளது. பஞ்சமி தீர்த்த உற்சவத்தை முன்னிட்டு நேற்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடினர். இன்றைய தினம் பல டன் மலர்களால் பிரம்மாண்ட புஷ்ப யாகம் நடைபெற்றது.

திருப்பதி அருகில் உள்ள ஊர் திருச்சானூர். தாயார் அலர்மேல்மங்கை என்றும் பத்மாவதி தாயார் என்றும் வணங்கப்படுகிறார். தினமும் இரவில் திருமலையிலிருந்து திருவேங்கடவன் இறங்கி வந்து அலர்மேல் மங்கைத் தாயாருடன் ஏகாந்தமாக இருந்து விட்டு பின் விடிவதற்குள் திருமலைக்குச் செல்வதாக ஐதீகம்.

திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் தரிசனம் கிடைக்க கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். பத்மாவதி தாயாரை தரிசிப்பவர்களுக்கு சகல செல்வங்களும் அளிக்குமாறு ஏழுமலையான் ஆணையிட்டுள்ளார். அவ்வாறு செல்வம் பெற்ற பக்தர்கள் அதில் ஒரு பகுதியை ஏழுமலையான் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர்.

English summary

Karthikai Brahmotsavam of Tiruchanur Padmavathi Thayar Temple has been completed with great success. Lakhs of devotees took holy dip yesterday on the occasion of Panchami Teertha Utsavam. A grand Pushpa Yaga was held today with tons of flowers.