திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோற்சவம்..பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் - மலையப்பசாமியை தரிசிக்க தயாரா?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் மாதம் 5ஆம் தேதி வரை வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா நடக்கிறது. இந்த ஆண்டு பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என்பதால் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அக்டோபர் 1ஆம் தேதி கருட சேவை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதி திருமலையில் ஆண்டு தோறும் புரட்டாசி மாதத்தில் பிரம்மோற்சவம் கொண்டாடப்படுகிறது. கொரோனா பரவலை கடந்த 2 ஆண்டுகளாக வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தில் பங்கேற்க பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. மலையப்பசாமி மாட வீதிகளில் உலா வராமல் ஏகாந்தமாக பிரம்மோற்சவம் நடைபெற்றது.

ஆன்லைனில் புக் செய்து வந்தவர்கள் மட்டும் சமூக இடைவெளியுடன் மூலவரை தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர். மாட வீதிகளில் வாகன சேவை நடக்கவில்லை. கோவிலில் உள்ள திருக்கல்யாண மண்டபத்திலேயே உற்சவர்களை அலங்காரம் செய்து ஒரு சில பக்தர்கள் வழிபாட்டுக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரி நிகழ்வு திருக்குளத்தில் நடைபெறாமல் தொட்டியில் உள்ள நீரீல் நடைபெற்றது.

English summary

Tirupathi annual brahmotsavam: (திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோற்சவம்) The annual brahmotsavam festival will be held from 27th September 2022 to 5th October 2022 at Tirupathi Ezhumalayan temple. Huge preparations are being made as lakhs of devotees will come this year. It has been announced that the Garuda vahana seva will be held on October 1.