Fact Check: புதிய வகை கொரோனா நுரையீரலை விட மூளையை மோசமாக தாக்குமா? பரவிய தகவல் உண்மையில்லை

டெல்லி: சீனாவில் பரவும் ஒமிக்ரானின் புதிய வகை வேரியண்ட்கள் நுரையீரல் உள்பட சுவாச பகுதிகளை தாக்குவதை விட மூளையை குறிவைத்து தாக்கும் என்று செய்திகள் வெளியாகின. சீன ஊடகம் வெளியிட்ட செய்திகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த செய்தி வெளியானது. இந்த சூழலில், இதன் உண்மைத்தன்மை குறித்து மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

உலகில் முதல் முதலாக கொரோனா பரவிய நாடான சீனா, கொரோனாவின் முதல் அலையை கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தி வெற்றிகரமாக தடுத்து விட்டோம் என்று கூறி வந்தது.

பிற உலக நாடுகள் எல்லாம் நாள் ஒன்றில் ஆயிரம், லட்சங்களில் கொரோனா பரவி வந்த நிலையில்

சீனாவில் மிக சொற்ப எண்ணிக்கையில் மட்டுமே பாதிப்பு பதிவாகி இருப்பதாக கூறப்பட்டு வந்தது. ஆனால், தற்போது பிற நாடுகளில் கொரோனா ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், புறப்பட்ட இடத்தில் ஆட்டம் காண வைத்திருக்கிறது கொரோனா.

New variants of Omicron circulating in China are reportedly targeting the brain rather than the respiratory tract, including the lungs. This news was published based on reports published by Chinese media. In this context, the central government has clarified about its veracity.