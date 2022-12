தேர்வு கிடையாது.. ரூ.36,000 முதல் ரூ.1.80 லட்சம் வரை சம்பளம்.. அழைக்கும் இந்திய விமான ஆணையம்!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்திய விமான ஆணையத்தில் 4 பிரிவுகளில் காலியாக 364 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. தேர்வு இல்லாமல் ஆட்சேர்ப்பு நடக்கும் நிலையில் மாதசம்பளம் குறைந்தபட்சமாக ரூ.36 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.1.80 லட்சம் வரை வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய அரசின் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இந்திய விமான ஆணையம் (Airports Authority Of India or AAI) செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் ஒவ்வொன்றாக நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் தான் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அந்த அறிவிப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

கர்நாடகா தேர்தல்: புதுகட்சி துவங்கிய ஜனார்த்தன ரெட்டி.. பாஜகவுக்கு சிக்கல்..சுஷ்மாவின் சிஷ்யன் செக்

English summary

Civil Aviation Authority of India has released a notification to fill 364 vacancies in 4 categories. The minimum monthly salary of Rs.36,000 to the maximum of Rs.1.80 lakh is to be paid in case of recruitment without examination.