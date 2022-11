மாத ஊதியம் ரூ.81,000.. இந்தோ-திபெத் படையில் குவிந்திருக்கும் வேலை.. பெண்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசின் இந்தோ திபெத் படையில் ஆண்கள்-பெண்கள் என தனித்தனியே ஹெட்கான்ஸ்டபிள், கான்ஸ்டபிள் பணியிடங்கள் நிரப்பபட உள்ளது. 10, பிளஸ் 2 முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்வதன் மூலம் மாதம் அதிகபட்சமாக ரூ.81,100 வரை சம்பளம் கிடைக்கும்.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பாதுகாப்பு படைகளில் ஒன்று இந்தோ-திபெத் போலீஸ் படை(ஐடிபிபி அல்லது ITBP). இது மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் இந்தோ-திபெத் பாதுகாப்பு படையில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

கைலாசாவில் வேலைவாய்ப்பு.. தங்குமிடம் இலவசம்.. அருளாசி வழங்கியபடியே அழைக்கும் நித்யானந்தா விளம்பரம்

English summary

Central Government Indo-Tibetan Force is going to fill the posts of Head Constable and Constable separately for men and women. Those who have completed 10th, Plus 2 will get maximum salary of Rs.81,100 per month by applying.