டிகிரி முடித்தாலே போதும்.. கையில் ரூ.81,100 சம்பளத்தில் வேலை.. அழைக்கும் இஸ்ரோ.. சூப்பர் வாய்ப்பு

சென்னை: இஸ்ரோ நிறுவனங்களில் காலியாக உள்ள 526 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.25,500 முதல் ரூ.81,100 வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய அரசின் விண்வெளித்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இது பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வருகிறது. இதன் கட்டுப்பாட்டில் நிறைய நிறுவனங்கள் உள்ளன.

இந்த நிறுவனங்கள் இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் இஸ்ரோ சார்பில் காலியாக பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் பல்வேறு முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

The notification for filling up 526 vacant posts in ISRO companies is now published. Degree completion candidates can apply for this job. The selected candidates will be paid a monthly salary of Rs.25,500 to Rs.81,100.