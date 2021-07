மாதச் சம்பளம் 70000 வரை... தமிழ்நாடு அரசு மீன்வளத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு.. விவரம்

Jobs

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு மீன்வளத் துறையில் காலியாக உள்ள 15 பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதிக்குள் வரவேற்கப்படுகின்றன. 11 மாதங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலை தரும் நிறுவனம்: தமிழ்நாடு மீன்வளத் துறை

மொத்தம் எத்தனை காலியிடங்கள்: 15

வேலையின் பெயர் : State Programme Manager - 01

ஊதியம்: மாதம் ரூ.70,000

தகுதி: மீன்வள அறிவியல், விலங்கியல், கடல்சார் உயிரி அறிவியல், மீன்வளத்தில் முதுநிலை பொருளாதாரம், தொழில்துறை மீன்வளம், மீன்வள வணிக மேலாண்மை போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

அனுபவம் : சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 7 ஆண்டுகள் அனுபவம் அவசியம்

வயதுவரம்பு: 01.07.2021 தேதியின்படி 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

வேலையின் பெயர் : State Data cum MIS Manager - 01

ஊதியம் : மாதம் ரூ.50,000

கல்வி தகுதி: புள்ளியியல், கணிதம், மீன்வள பொருளாதாரம் போன்ற பிரிவுகளில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர்கள். தகவல் தொழில்நுட்பம், கணினி அப்ளிகேசன் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 45க்குள் இருக்க வேண்டும்.

வேலை: Multi Tasking Staff - 01

கல்வி தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஊதியம் : மாதம் ரூ.15,000

வயதுவரம்பு: 01.07.2021 தேதியின்படி 35க்குள் இருக்க வேண்டும்.

வேலை: District Programme Manager - 12

ஊதியம் : மாதம் ரூ.45,000

கல்வி தகுதி: புள்ளியியல், கணிதம், மீன்வள பொருளாதாரம் போன்ற பிரிவுகளில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர்கள். தகவல் தொழில்நுட்பம், கணினி அப்ளிகேசன் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2021 தேதியின்படி 35க்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதி உள்ளவர்கள் https://www.fisheries.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தினைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கிடைக்கும் வகையில் தபாலில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

Commissioner of Fisheries and Fishermen welfare,

3rd floor, Integrated Office Building for Animal

Husbandry and Fisheries Department,

No.571, Anna salai, Nandanam,

Chennai - 600 035.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 15.08.2021

மேலும் விவரங்கள் அறிய ttps://www.fisheries.tn.gov.in இணையதளத்தில் காணலாம். அல்லது செய்தியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பிடிஎப் பைலில் முழுமையான விவரங்களை பார்க்கலாம்.

English summary

Application is invited from eligible candidates in the prescribed format for the post of State Programme Manager, State Data cum MIS Manager, Multi Tasking Staff and District Programme Manager to be engaged purely on contractual manpower basis for 11 months, to work in Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).