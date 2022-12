கைநிறைய சம்பளம்.. பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு.. மதுரை, கோவையில் பணி செய்யலாம்! விபரம்

Jobs

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கோவை, மதுரை உள்பட இந்தியா முழுவதும் காலியாக உள்ள துணை பாஸ்போர்ட் அதிகாரி பணியிடம் நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.67,700 கிடைக்கும். அதிகபட்சமாக ரூ.2 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 700 வரை கிடைக்கும்.

மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பாஸ்போர்ட் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் உள்ள காலி பணியிடங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

அதன்படி தமிழ்நாட்டில் மதுரை, கோவையிலும் காலியிடம் உள்ளது. இந்த பணி தொடர்பான முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

In Tamil Nadu, notification has been issued to fill the post of Deputy Passport Officer vacant all over India including Coimbatore, Madurai. Candidates will get Rs.67,700 per month. A maximum of Rs. 2 lakhs and 8 thousand 700 is available.