பட்டதாரிகளை அழைக்கும் நபார்டு வங்கி! ரூ.28,000 முதல் ரூ.55,000 ஊதியத்தில் குவிந்திருக்கும் வேலை!

டெல்லி: நபார்டு வங்கியில் டிகிரி முடித்தவர்களுக்கான பல்வேறு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்ப்பட உள்ளன. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.28,150ம் அதிகபட்சமாக ரூ.55,600ம் மாத ஊதியமாகவும் பெற முடியும்.

விவசாயம் மற்றும் கிராம மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கியின் சுருக்கம் தான் நபார்டு (National Bank For Agriculture And Rural Development - NABARD).இந்த வங்கியில் ஏராளமான காலி பணியிடங்கள் நிரப்பட உள்ளது.

இதற்கான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் அதன் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

நபார்டு வங்கியி் மொத்தம் 3 பிரிவுகளில் 170 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. அதன்படி AM Grade ‛A' in (RDBS) பிரிவில் 161 இடங்கள், Assistant Manager In Grade ‛A' (Rajbhasha Service) பிரிவில் 7, AM Grade ‛A' (Protocal And Security Service) பிரிவில் 2 என மொத்தம் 170 இடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடைபெற உள்ளது என அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

NABARD Bank is filling up various vacancies for degree graduates. Candidates for this job can get a minimum monthly salary of Rs.28,150 and a maximum of Rs.55,600.