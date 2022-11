ரூ.30,000 சம்பளம்.. மத்திய மின்சாரத்துறை நிறுவனத்தில் குவிந்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு.. நல்ல வாய்ப்பு

Jobs

Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசின் மின்சாரத்துறை சார்ந்த நிறுவனத்தில் ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளத்தில் ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்ப முடிவு செய்து அதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மத்திய மின்சாரத்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லிமிடெட்(Power Grid Corporation Of India Limiter or PGCIL) எனும் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவின் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்தில் 50 சதவீதம் இந்த நிறுவனத்தின் வழியாக தான் பிற மாநிலங்களுக்கு பிரித்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந் நிறுவனத்தில் தற்போது வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

