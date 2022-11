தேர்வே கிடையாது.. ரயில்வேயில் ரூ.1.20 லட்சத்தில் வேலை.. தேதி முடியப்போகுது.. விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ரயில்டெல் நிறுவனத்தில் எக்ஸ்பெட் பணியிடங்கள் தேர்வு இன்றி நிரப்பப்பட உள்ளது. இதன்மூலம் மாத சம்பளம் ரூ.30 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.20 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் ரயில் டெல் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் (Railtel Corporation of India Limited) செயல்பட்டு வருகிறது. அதாவது மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தில் துணை நிறுவனம் தான் இது.

இந்த நிறுவனத்தின் முக்கிய பணி என்பது பிராட்பேண்ட் மற்றும் விபிஎன் சேவைகளை வழங்குவது தான். நாடு முழுவதும் பிராட்பேண்ட், டெலிகாம், நெட்வோர்க்கை உருவாக்கி ரயில்வேயின் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பை நவீனமயமாக்கும் வகையில் இந்த நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

லிவிங் டூ கெதர் முறையில் வாழ்ந்து விட்டு ஏமாற்றினார்.. காரைக்கால் காவல் நிலையத்தில் இளம்பெண் தர்ணா

English summary

Experts posts are to be filled without selection in Railtel which is controlled by the central government. Through this, the monthly salary will be between Rs.30 thousand to Rs.1.20 lakh.