தமிழக வனத்துறையில் நல்ல வேலை.. மாதம் ரூ.56,000 முதல் ரூ.2.05 லட்சம் ஊதியம்.. டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வனத்துறையில் காலியாக உள்ள உதவி வனக்காப்பாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ரூ.56,000 முதல் ரூ.2.05 லட்சம் வரை மாத சம்பளம் வழங்கப்படும்.

தமிழகத்தில் அரசு பணிகளுக்கான தேர்வுகளை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) நடத்தி வருகிறது. இந்த தேர்வாணையம் சார்பில் குரூப் 1 முதல் குரூப் 8 வரை பல்வேறு பதவிகளுக்கு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு ஆட்சேர்ப்பு நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில் தான் டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் வனத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு நேற்று வெளியானது. அந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

