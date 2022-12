Memes: டேய் 2023! என்னா பொறப்புடா நீ.. பூரா பண்டிகையும் சண்டேல வருது.. நீயெல்லாம் ஒரு வருஷமாடா!

Memes

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஆங்கில புத்தாண்டு பிறக்க இன்னும் இரு தினங்களே இருக்கும் நிலையில் சமூகவலைதளங்களில் மீம்ஸ்கள் ரெக்கை கட்டி பறக்கின்றன. மீம்ஸ் கிரியேட்டர்கள் ஓவர் டைம் பார்த்து வருகிறார்கள். வயிறு குலுங்க வைக்கும் அளவுக்கு புது புது பீஸாக வருது...

2022 ஆம் ஆண்டு முடிந்து 2023 ஆம் ஆண்டு தொடங்க போகிறது. அண்மைக்காலமாக கொரோனா, புத்தாண்டு, மழை, புயல், வெயில், கிரிக்கெட்மேட்ச், பிக்பாஸ் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளுக்கு சிரிக்கும் படியான மீம்களை உருவாக்குகிறார்கள்.

அதில் பெரும்பாலும் வடிவேலுவின் டெம்ப்ளேட்டை பயன்படுத்தி தயாரிக்கிறார்கள். அந்த வகையில் தற்போது ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுவதை அடுத்து மீம்ஸ்கள் சமூகவலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

New Year 2023 memes: Netisans shared the memes on New year celebration. if we read it has full of joy and laugh.