எடுத்து வாசிங்க.. மனசு உற்சாகமாக ஃபீல் பண்ணும் பாருங்க!

உடம்புக்கு எக்சர்ஸைஸ் நிறைய இருக்கு. மனசுக்கு என்ன இருக்கு.. நிறையப் பேருக்கு இதில் சந்தேகம் வரும்.

மனசுக்கு மிகப் பொருத்தமான சரியான பயிற்சி எது தெரியுமா.. வாசிப்புதான்.. நல்ல எழுத்துக்களை வாசிச்சுப் பாருங்க.. எப்படி உற்சாகமாக மாறிப் போவீங்கன்னு நீங்களே உணர்ந்து பாருங்க.

நல்ல வாசிப்பும், நல்ல எழுத்தை வாசிப்பதும் நமது மனசுக்கு அப்படி ஒரு புத்துணர்ச்சியைக் கொடுக்கும்.

English summary

Book reading is a very good habit we should follow regularly. IT moulds up our mind and giving the hope to redesign our minds.