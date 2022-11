முஸ்லிம் மாணவனை தீவிரவாதி என அழைத்த பேராசிரியர் - "இதுலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது" - அமைச்சர் பதில்

Ariyalur

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: பெங்களூரில் முஸ்லிம் மாணவனை கல்லூரி பேராசிரியர் ஒருவர் தீவிரவாதி கசாப்பின் பெயரை கூறி அழைத்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையாகியுள்ள நிலையில், "இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது" என கூலாக பதிலளித்திருக்கிறார் கர்நாடகா பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் பி.சி. நாகேஷ்.

"ராவணன் உள்ளிட்ட சில பெயர்களை கூறி அழைக்கும் போது எந்தப் பிரச்சினையும் எழுவதில்லை. ஆனால், குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்த பெயரை கூறி அழைத்தால் மட்டும் ஏன் அது தேசிய பிரச்சினையாக மாறுகிறது" எனவும் அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

இந்நிலையில், அமைச்சர் பி.சி. நாகேஷின் இந்தக் கருத்தானது சம்பந்தப்பட்ட பேராசிரியரின் நடவடிக்கையை நியாப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது என பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Karnataka Education Minister BC Nagesh said that the college student was called by a name of terrorist is not a big issue.