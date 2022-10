நஞ்சைகளே புஞ்சைகளே.. சோழர் பாசன திட்டம்! அரியலூரில் நாளை களமிறங்கும் அன்புமணி! உற்சாகமான பாட்டாளிகள்!

Ariyalur

oi-Rajkumar R

அரியலூர் : அரியலூர் - சோழர் பாசனத் திட்டத்தை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கீழப்பழுவூர் முதல் காட்டுமன்னார்கோயில் நாளை மற்றும் நாலை மறுநாள் நடைபயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் நிலையில், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் உற்சாகமாக ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தருமபுரி காவேரி உபரி நீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மூன்று நாள் நடைபயணம் பிரச்சாரத்தை பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஒகேனக்கலில் தொடங்கினார். அதன்பிறகு நாமக்கல், உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சிகளில் மக்களிடம் கிடைத்த வரவேற்பு , கட்சியினரிடையே ஏற்பட்ட உற்சாகம் ஆகியவை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக உள்ள அன்புமணி ராமதாஸை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக விவசாயிகளிடையே கிடைத்துள்ள வரவேற்பால் அவர் அடுத்த நீர்ப்பாசன திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு நடை பயண திட்டங்களை வகுத்து வருகிறார்.

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss is going to walk from Geezhapappuvur to Kattumannar kovil tomorrow and the day after tomorrow for ariyalur - cholar irrigation project, while the Pattali makkal katchi is making preparations enthusiastically.