அடர்ந்த காடு.. தெரியாமல் உள்ளே நுழைந்த இரண்டரை வயது பெண் குழந்தை.. 4 நாட்கள் கழித்து.. அதிசயம்!

பெங்களூர்: பெலகாவி மாவட்டம் கானாப்பூரில் சப்போலி அடர் வனப்பகுதிக்குள் வழித்தவறி இரண்டரை வயது பெண் குழந்தை சென்றது. போலீசார், வனத்துறையினர் தீவிரமாக தேடிய நிலையில் 4வது நாள் மயங்கிய நிலையில் குழந்தை மீட்கப்பட்டது. இங்கு விமானப்படை வீரர்களை உயிர்பிழைக்க சிரமப்பட்ட நிலையில் வனவிலங்குகளுக்கு மத்தியில் உணவு, தண்ணீரின்றி இரண்டரை வயது குழந்தை உயிர்பிழைத்துள்ளது.

பெலகாவி மாவட்டம் கானாப்பூரில் சப்போலி வனப்பகுதி உள்ளது. இங்கு புலிகள், யானைகள், சிறுத்தைகள் மற்றும் கரடிகள் மற்றும் கொடிய விஷப்பாம்புகள் வாழ்கின்றன.

இந்த வனவிலங்குகள் அவ்வப்போது கிராமத்துக்குள் நுழைகின்றன. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியே வந்த புலி ஜம்போதி கிராமத்தில் பெண் ஒருவரை அடித்து கொன்றது.

In Karnataka miracle: A two-and-a-half-year-old girl was found four days after going missing in the dense Chapoli forest of Khanapur in Belagavi district. The forest is known to be treacherous and infested with tigers, leopards, bears, and various other wild animals, besides poisonous reptiles.