டி20 டாஸ்க்.. கர்நாடகா தேர்தலுக்கு அமித்ஷா ‛மெகாபிளான்’.. ‛கை’யை வீழ்த்தி ‛தாமரை’ மலர கில்லாடி வேலை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் நடைபெற உள்ள கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைக்கும் முனைப்பில் பாஜக தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி பயமுறுத்தும் வகையில் உள்ள நிலையில் பாஜக மேற்கொண்ட கட்சி சர்வேயில் 20 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு மாறலாம் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அந்த தொகுதகளில் எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் டி20 டாஸ்க் ஒன்றை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கையில் எடுத்துள்ளார். இது பாஜகவுக்கு நன்கு கைக்கொடுக்கும் என அவர் நம்பும் நிலையில் அதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடக்கின்றன. இந்நிலையில் தான் அமித்ஷாவின் டி20 டாஸ்க் பற்றிய பரபரப்பு தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகாவில் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. தற்போது பாஜக ஆட்சி நடக்கும் நிலையில் பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக உள்ளார். வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு பாஜக, காங்கிரஸ், ஜனதாதளம்(எஸ்), ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.

2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைக்கும் முனைப்பில் உள்ளது. அதேபோல் காங்கிரஸ் கட்சியும் பாஜகவை வீழ்த்தி செல்வாக்கை நிரூபிக்க திட்டமிட்டு தீவிரமாக களப்பணி ஆற்றி வருகிறது.

வந்தாச்சு அறிவிப்பு! ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு- டெட் 2-ம் தாள் தேர்வுகள் ஜன.31 முதல் பிப்.12 வரை!

English summary

The BJP is actively working to win the Karnataka assembly elections to be held in April or May and retain power. Union Home Minister Amit Shah has taken up a T20 task with the aim of somehow winning in those constituencies after it was reported that the chances of winning in 20 constituencies could change in the party survey conducted by BJP. As he believes that this will work well for the BJP, the work is going on vigorously. In this case, the sensational information about Amit Shah's T20 task has come out.