35 வயது வேலைக்கார பெண் வீட்டு கட்டிலில் ஹார்ட் அட்டாக்.. பரிதாபமாக பலியான 67 வயது மாஜி அரசு அதிகாரி

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: தன்னுடன் உடலுறவு கொண்ட போது திடீர் 'ஹார்ட் அட்காக்' வந்து உயிரிழந்த கள்ளக்காதலனின் உடலை, கணவனுடன் சேர்ந்து யாருக்கும் தெரியாமல் சாலையோரம் வீசிச் சென்ற பெண்ணை பெங்களூர் போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

பிளாஸ்டிக் பையால் மூடப்பட்டு சாலையோரத்தில் கிடந்த உடலை கடந்த வாரம் கைப்பற்றிய போலீஸார், இதுதொடர்பாக துப்பு துலக்கி வந்ததில் இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிவந்துள்ளது.

உண்மையிலேயே அந்த நபர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு தான் உயிரிழந்தாரா அல்லது கொலை செய்யப்பட்டாரா என்பது குறித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

A 67-year-old man in Bengaluru died of a heart attack while he was having sex with his housemaid. Later the woman along with her husband dumped the man's body.