சபாஷ்.. இதுதாங்க முன்னுதாரணம்.. பீகாரில் பாஜகவை கழற்றிவிட்ட நிதிஷ் குமார்.. புகழ்ந்த சித்தராமையா!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பீகாரில் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து நிதிஷ் குமார் வெளியேறி ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் சேர்ந்து மீண்டும் முதல்வராகி உள்ளார். இந்நிலையில் பாஜக எதிர்ப்பு அரசியலுக்கு பீகார் தான் முன்னுதாரணம் எனக்கூறி கர்நாடக முன்னாள் முதல்வரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான சித்தராமையாக புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.

பீகாரில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வந்தது. அதாவது பாஜக மற்றும் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை கைப்பற்றின. நிதிஷ் குமார் முதல் அமைச்சராக இருந்தார்.

இந்நிலையில் தான் சமீப காலமாக பீகாரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இடையே கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டது. பாஜக தலைவர்கள் நேரிடையாக நிதிஷ் குமாரை விமர்சித்தனர். இதனால் நிதிஷ் குமார் அதிருப்தி அடைந்தார்.

பீகாரில் பாஜகவின் ஆட்டம் .. நிதிஷ் ஆதரவு 32 எம்.எல்.ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய போகிறாரா சபாநாயகர்?

English summary

Nitish Kumar has left the BJP alliance in Bihar and joined the Rashtriya Janata Dal and Congress to become the Chief Minister again. In this case former Karnataka chief minister and senior Congress leader Siddarama has praised Nitish Kumar and says Bihar is an example of anti-BJP politics.