"பிரிவினைவாதம்.." யூனிபார்ம் தவிர எந்த உடையையும் பள்ளிகளில் ஏற்க முடியாது.. சொல்கிறார் பாஜக சிடி.ரவி

பெங்களூர்: ஹிஜாப் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் மாறுபட்ட தீர்ப்பை அளித்து உள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் பாஜக முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளது.

இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் கர்நாடகாவில் இருக்கும் பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிந்து வரத் தடை தடை விதிக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து இஸ்லாமிய மாணவிகள் போராட்டம் நடத்தினர்.

பள்ளிகளுக்கு யூனிபார்ம் மட்டுமே அணிந்து வர வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசு தெரிவித்தது. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடக ஐகோர்ட்டிலும் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முடிவு செய்யும் வரை.. கர்நாடக கல்விநிலையங்களில் ஹிஜாப் தடை தொடரும்

English summary

CT Ravi can't accept hijab or any dress other than uniforms in schools: BJP reaction after Supreme Court’s split verdict on the hijab ban.