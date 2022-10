அடக்கொடுமையே.. முதல்-அமைச்சராக கிணற்றை மூடிய பாஜக எம்எல்ஏ? வடிவேலு போல் போலீசுக்கு ஓடிய காங்கிரஸ்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநில முதல் அமைச்சர் பதவிக்காக ஜோதிடர் கூறியதை கேட்டு வீட்டு அருகே இருந்த பொது பயன்பாட்டுக்கான கிணற்றை பாஜக எம்எல்ஏ மூடியதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் வடிவேலு பாணியில் காங்கிரஸ் கட்சி பிரமுகர் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக எடியூரப்பா இருந்த நிலையில் வயது முதிர்வால் அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து புதிய முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை பொறுப்பேற்று செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் எடியூரப்பா முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தபோது அந்த பதவியை பெற மூத்த தலைவர்கள் பலர் போட்டியிட்ட நிலையில் அதில் பசவராஜ் பொம்மைக்கு பாஜக மேலிடம் பச்சைக்கொடி காட்டியது.

ராவணன் பொம்மையை எரிக்காத காங்கிரஸ்.. மத்திய பாஜக அரசுக்கு நூதன முறையில் எதிர்ப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

English summary

It has been alleged that the BJP MLA closed a public well near his house after listening to an astrologer for the post of Chief Minister of Karnataka. The Congress party has lodged a complaint with the police.