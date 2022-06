ஹெலிகாப்டரில் பறந்த ஆடு மேய்ப்பவர்கள்.. கர்நாடகாவில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்.. என்ன காரணம் தெரியுமா?

Bangalore

oi-Vignesh Selvaraj

சித்ரதுர்கா : கர்நாடகாவில் விவசாயிகள் மற்றும் ஆடு மேய்க்கும் தொழிலாளர்கள் ஹெலிகாப்டரில் பறந்த நிகழ்வு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் சுற்றுலாத்துறை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு இடங்களில் ஹெலி டூரிசம் எனும் ஹெலிகாப்டர் பயண சுற்றுலா அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சித்ரதுர்கா மாவட்டத்தில் புதிதாக ஹெலி டூரிசம் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், விவசாயிகள் மற்றும் ஆடு மேய்க்கும் தொழிலாளிகள் இலவசமாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர்.

Heli tourism set up in Karnataka under the Tourism Development Program. With the launch of new heli tourism in Chitradurga district, farmers and shepherds have been taken away for free.