கல்வி நிலையங்களில் ஹிஜாப் தடை தொடருமா.. நீங்குமா.. 2 நாளில் லிஸ்ட் செய்கிறது உச்சநீதிமன்றம்

பெங்களூர்: ஹிஜாப்புக்கு தடை தொடர்பான கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்க்கும் மேல்முறையீட்டு மனுவை 2 நாளில் பட்டியலிடுவதாக உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்வி ரமணா கூறினார்.

கர்நாடக பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. சில இடங்களில் வன்முறைகள் வெடித்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின. ஹிஜாப் தடையை நீக்க வேண்டும் எனக்கூறி உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரி மாணவிகள் பெங்களூரில் உள்ள கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

முதலில் ஒரு நீதிபதி அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது. அதன்பிறகு தலைமை நீதிபதி ரிதுராஜ் அவஸ்தி, நீதிபதிகள் கிருஷ்ண தீட்சித், ஜே.எம்.காஜி அமர்வு வழக்கை பிப்ரவரி 10 முதல் விசாரிக்க துவங்கியது. 11 நாள் விசாரணைக்கு பிறகு தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

The Chief justice of India on Tuesday agreed to list the Hijab Case appeals in two days. I will list. wait for two days, CJI Ramana Told today.