ஹிஜாப் போராட்ட மாணவிக்கு அல்கொய்தா பாராட்டு! போலீசார் விசாரணை! கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் தகவல்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ஹிஜாப் போராட்டத்தின்போது ‛அல்லாஹு அக்பர்' கோஷமிட்ட மண்டியா மாணவி முஸ்கானை அல்கொய்தா அமைப்பின் தலைவர் பாராட்டி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் நடந்தது எப்படி என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் என கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் அரக ஞானேந்திரா கூறினார்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் ஹிஜாப் பிரச்சனை எழுந்தது. மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வகுப்பறைக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதற்கிடையே கல்வி நிறுவனங்களில் சீருடை முறையை பின்பற்ற கர்நாடக அரசு உத்தரவிட்டது.

ஹிஜாப் தடையை எதிர்த்து கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் மாணவிகள் மனுத்தாக்கல் செய்தனர். மார்ச் 15ல் தலைமை நீதிபதி ரிதுராஜ் அவஸ்தி தலைமையிலான அமர்வு தீர்ப்பு வழங்கியது. இந்த தீர்ப்பு கர்நாடக அரசின் உத்தரவை உறுதி செய்தது.

சூப்பர்! தலித் மற்றும் பழங்குடி மக்களுக்கு 75 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம்! கர்நாடக முதல்வர் அறிவிப்பு

English summary

Al Qaeda leader released a video praising Muskan, a Mandya student who chanted "Allahu Akbar" during the hijab protest. Now Karnataka Home Minister Araka Gyanendra says “How things are happening, what is the link. All these things are being looked into by the police. They will find out.