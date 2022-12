மைசூரில் உச்சக்கட்ட பதற்றம்.. திப்பு சுல்தான் மசூதி எங்க இடம்! வாசலில் திரண்ட இந்துத்துவா அமைப்பினர்

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: கர்நாடகாவின் மைசூர் நகரில் அமைந்துள்ள பிரசித்திபெற்ற திப்பு சுல்தான் மசூதியை உரிமைகோரி வரும் இந்துத்துவா அமைப்பினர் திடீரென அந்த மசூதி முன்பாக காவி கொடிகளுடன் திரண்டு வருவதால் பெரும் பதற்றத்துடன் அப்பகுதி காணப்படுகிறது.

பாபர் மசூதியை ராம ஜென்ம பூமி அரக்கட்டளையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை தொடர்ந்து எனது அடுத்த இலக்கு என சில மசூதிகளை பாஜகவினர் மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டினர்.

குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசி ஞான்வாபி மசூதி, மதுரா ஈத்கா மசூதியையும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள். உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் அமைந்துள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயில் அருகே முகலாய பேரரசர் அவுரங்கசீப் அவர்கள் கட்டிய ஞானவாபி மசூதி இருக்கிறது.

English summary

The area is witnessing great tension as Hindutva organizations claiming the famous Tipu Sultan Mosque located in Mysore are suddenly gathering in front of the mosque with saffron flags.